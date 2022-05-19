Нужно набраться терпения: Маляр о ходе операции по спасению защитников Азовстали

Май, 19 в 17:20

Процесс освобождения защитников Азовстали в Мариуполе продолжается, поэтому любая лишняя информация может ему повредить.

Об этом 19 мая в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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— В этой ситуации мы очень осторожны относительно информации, которую выдаем на люди, потому что операция по спасению продолжается, и процесс переговоров продолжается. Обычно такие процессы любят тишину, — подчеркнула она.

Заместитель министра обороны отметила, что в ситуации, когда речь идет о жизни многих людей, просто нужно набраться терпения.

— Часто наши неравнодушные граждане от того, что хотят помочь вернуть людей, начинают активную информационную кампанию. И, к сожалению, чаще всего это вредит переговорному процессу. В ситуации, когда речь идет о жизни многих людей, просто нужно набраться терпения и осознать, что некоторое время мы будем сдержаны в подаче информации, — сказала Анна Маляр.

Как только результат переговоров будет окончательно закреплен, об этом сразу публично сообщат.