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Факты / Украина

Оккупанты хотят сравнять с землей Азовсталь — Институт изучения войны

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты хотят сравнять с землей Азовсталь — Институт изучения войны
Фото: Depositphotos

Российская армия продолжает безжалостно бомбить и обстреливать металлургический комбинат Азовсталь, планируя сравнять его с землей.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Оккупанты продолжают наносить воздушные и артиллерийские удары по Азовстали. Это указывает на то, что на заводе все еще находятся украинские силы обороны.

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Сообщается, что российские оккупационные власти планируют сравнять с землей металлургический комбинат после завершения его захвата, а это напрямую подрывает экономическое значение захвата завода.

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Кроме того, российские войска продолжили штурм Северодонецка (Луганская область) и активизировали действия в районе Лимана.

Оккупационные силы пытаются удерживать позиции вокруг российской границы, чтобы предотвратить наступление ВСУ к северу от Харькова. Аналитики считают, что российские военные будут развертывать дополнительные подкрепления на других направлениях наступления.

Горсовет Мариуполя ранее сообщил, что после бомбардировок войсками Азовстали флора и фауна Азовского моря оказались под угрозой полного вымирания.

Источник: ISW

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