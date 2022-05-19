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Факти / Україна

Окупанти хочуть зрівняти із землею Азовсталь – Інститут вивчення війни

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти хочуть зрівняти із землею Азовсталь – Інститут вивчення війни
Фото: Depositphotos

Російська армія продовжує безжально бомбардувати й обстрілювати металургійний комбінат Азовсталь, плануючи зрівняти його із землею.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти продовжують завдавати повітряних та артилерійських ударів по Азовсталі. Це свідчить про те, що на заводі все ще перебувають українські сили оборони.

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Повідомляється, що російська окупаційна влада планує зрівняти із землею металургійний комбінат після завершення його захоплення, а це безпосередньо підриває економічне значення захоплення заводу.

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Крім того, російські війська продовжили штурм Сєверодонецька (Луганська область) та активізували дії в районі Лимана.

Окупаційні сили намагаються утримувати позиції навколо російського кордону, щоб запобігти наступу ЗСУ на північ від Харкова. Аналітики вважають, що російські військові розгортатимуть додаткові підкріплення на інших напрямках наступу.

Міськрада Маріуполя раніше повідомила, що після бомбардувань військами Азовсталі флора і фауна Азовського моря опинилося під загрозою повного вимирання.

Джерело: ISW

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