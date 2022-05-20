Дали каску и крестик: оккупанты в ОРДЛО мобилизуют людей с инвалидностью
Российские оккупанты мобилизуют в армию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей людей с инвалидностью.
Об этом сотрудникам Службы безопасности Украины сообщили сами захватчики, которые решили сдаться в плен после того, как украинские защитники разбили их полк на Донбассе.
Пленные признаются: российские военные берут в свои ряды всех, кого удалось поймать.
– У меня третья группа инвалидности – один глаз не видит с детства, – рассказывает на видео во время допроса пленный.
Мужчина добавляет: в Новоазовске забирали в войска людей с ДЦП или одной рукой.
Их всех уверяли, что они не будут под обстрелами, а только будут проверять на блокпостах документы.
Воевать против украинцев с тяжелой травмой черепа отправили еще одного жителя ОРДЛО.
– У меня был перелом черепа и гематома мозга. Медкомиссию в военкомате мы не проходили, – говорит мужчина.
Оба пленных жалуются на плохое снаряжение.
– Из брони ничего не дали, кроме каски и крестика. Бронежилет пришлось покупать у россиян за 10 тыс. рублей, – заметил второй пленник.
Напомним, что на днях Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что оккупационные власти ОРДЛО из-за отсутствия мобилизационного ресурса отправляют на войну не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов вузов, людей с хроническими болезнями и инвалидностью.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: СБУ