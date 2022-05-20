Май, 20 в 14:06

Российские оккупанты мобилизуют в армию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей людей с инвалидностью.

Об этом сотрудникам Службы безопасности Украины сообщили сами захватчики, которые решили сдаться в плен после того, как украинские защитники разбили их полк на Донбассе.

Пленные признаются: российские военные берут в свои ряды всех, кого удалось поймать.

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– У меня третья группа инвалидности – один глаз не видит с детства, – рассказывает на видео во время допроса пленный.

Мужчина добавляет: в Новоазовске забирали в войска людей с ДЦП или одной рукой.

Их всех уверяли, что они не будут под обстрелами, а только будут проверять на блокпостах документы.

Воевать против украинцев с тяжелой травмой черепа отправили еще одного жителя ОРДЛО.

– У меня был перелом черепа и гематома мозга. Медкомиссию в военкомате мы не проходили, – говорит мужчина.

Оба пленных жалуются на плохое снаряжение.

– Из брони ничего не дали, кроме каски и крестика. Бронежилет пришлось покупать у россиян за 10 тыс. рублей, – заметил второй пленник.

Напомним, что на днях Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что оккупационные власти ОРДЛО из-за отсутствия мобилизационного ресурса отправляют на войну не только сотрудников стратегических предприятий, но и студентов вузов, людей с хроническими болезнями и инвалидностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: СБУ