Дали каску й хрестика: окупанти в ОРДЛО мобілізують людей з інвалідністю

Травень, 20 в 14:06

Російські окупанти мобілізують до війська на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей людей з інвалідністю.

Про це працівникам Служби безпеки України повідомили самі загарбники, які вирішили здатися в полон після того, як українські захисники вщент розбили їхній полк на Донбасі.

Полонені зізнаються: російські військові беруть у свої ряди усіх, кого вдалося спіймати.

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– Я маю третю групу інвалідності – на одне око не бачу з дитинства, – розповідає на відео під час допиту полонений.

Чоловік додає: у Новоазовську забирали до війська людей із ДЦП чи однією рукою.

Їх усіх запевняли, що вони не перебуватимуть під обстрілами, а лише перевірятимуть на блокпостах документи.

Воювати проти українців із важкою травмою черепа відправили і ще одного жителя ОРДЛО.

– У мене був перелом черепа та гематома мозку. Медкомісію у військкоматі ми не проходили, – говорить чоловік.

Обидва полонені скаржаться на погане спорядження.

– Із броні не дали нічого, крім каски та хрестика. Бронежилет довелось купувати в росіян за 10 тис. рублів, – зауважив другий полонений.

Нагадаємо, що днями Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що окупаційна влада ОРДЛО через відсутність мобілізаційного ресурсу відправляє на війну не лише співробітників стратегічних підприємств, а й студентів закладів вищої освіти, людей із хронічними хворобами та інвалідністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: СБУ