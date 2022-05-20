Май, 20 в 6:41

В Министерстве обороны США показали, как военнослужащие Воздушных сил грузят в самолет C-17 на базе воздушного резерва Марш гаубицы M777 для Украины.

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Официальное сообщение о помощи США в безопасности Украины появилось на странице Пентагона в соцсети Facebook.

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На видео отреагировала украинская сторона.

– Вооруженные силы Украины благодарны за поддержку и помощь США, – прокомментировали видео в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, 19 мая президент США Джо Байден согласовал десятый пакет дополнительной военной помощи для Украины на вооружение и технику для обороны на сумму $100 млн.

В новый пакет военной помощи Украине, в частности, входят 36 контрбатарейных радаров, 18 гаубиц, артиллерийские боеприпасы.

Отправка этого оружия после подписания главой Соединенных Штатов должна была начаться немедленно.

Таким образом, с начала полномасштабной войны общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения уже составляет около $3,9 млрд.

Кроме того, президент США Джо Байден должен подписать документ о выделении почти 40 млрд долларов финансовой помощи Украине и ее союзникам, который также 19 мая утвердил Сенат Соединенных Штатов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: U.S. Department of Defense, Генштаб ВСУ