Гаубицы M777 для Украины: в Пентагоне показали процесс погрузки оружия
В Министерстве обороны США показали, как военнослужащие Воздушных сил грузят в самолет C-17 на базе воздушного резерва Марш гаубицы M777 для Украины.
Официальное сообщение о помощи США в безопасности Украины появилось на странице Пентагона в соцсети Facebook.
На видео отреагировала украинская сторона.
– Вооруженные силы Украины благодарны за поддержку и помощь США, – прокомментировали видео в Генеральном штабе ВСУ.
Напомним, 19 мая президент США Джо Байден согласовал десятый пакет дополнительной военной помощи для Украины на вооружение и технику для обороны на сумму $100 млн.
В новый пакет военной помощи Украине, в частности, входят 36 контрбатарейных радаров, 18 гаубиц, артиллерийские боеприпасы.
Отправка этого оружия после подписания главой Соединенных Штатов должна была начаться немедленно.
Таким образом, с начала полномасштабной войны общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения уже составляет около $3,9 млрд.
Кроме того, президент США Джо Байден должен подписать документ о выделении почти 40 млрд долларов финансовой помощи Украине и ее союзникам, который также 19 мая утвердил Сенат Соединенных Штатов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: U.S. Department of Defense, Генштаб ВСУ