Оккупанты дважды обстреляли Великую Костромку на Днепропетровщине

Май, 20 в 9:08

Ночь на Днепропетровщине в большинстве районов была спокойной, однако не обошлось и без обстрелов.

– Ночь в большинстве районов была спокойной. В Криворожском снова тревожно. Оккупанты дважды обстреляли Большую Костромку. В нескольких домах выбиты стекла. Люди не пострадали, — говорится в сообщении Валентина Резниченко, председателя Днепропетровской ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко