Оккупанты дважды обстреляли Великую Костромку на Днепропетровщине
Ночь на Днепропетровщине в большинстве районов была спокойной, однако не обошлось и без обстрелов.
– Ночь в большинстве районов была спокойной. В Криворожском снова тревожно. Оккупанты дважды обстреляли Большую Костромку. В нескольких домах выбиты стекла. Люди не пострадали, — говорится в сообщении Валентина Резниченко, председателя Днепропетровской ОВА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 86-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко