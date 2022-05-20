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Факти / Україна

Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині

Ніч на Дніпропетровщині у більшості районів була спокійною, проте не обійшлося й без обстрілів.

– Ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку. У кількох будинках вибиті шибки. Люди не постраждали, – йдеться у повідомленні Валентина Резніченка, Голови Дніпропетровської ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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