Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині
Ніч на Дніпропетровщині у більшості районів була спокійною, проте не обійшлося й без обстрілів.
– Ніч у більшості районів була спокійною. У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку. У кількох будинках вибиті шибки. Люди не постраждали, – йдеться у повідомленні Валентина Резніченка, Голови Дніпропетровської ОВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Зараз дивляться
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко