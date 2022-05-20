Май, 20 в 15:58

Разминирование в Киевской области полностью завершено. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также он добавил, что по поручению руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в Киевской области восстановлено электроснабжение на 100%. Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60.

— К возобновляемым работам были привлечены более тысячи работников из разных регионов Украины. Питание возобновили более чем 2 тыс. потребителей. Спасибо всем работникам, — сказал Тимошенко.

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Также по состоянию на сегодня, 20 мая, деоккупировано 1 016 населенных пунктов, на территории которых ведутся работы по восстановлению критической инфраструктуры. На них работают гуманитарные штабы.

— 702 населенных пунктах восстановили автосообщение благодаря слаженной работе дорожных служб, — добавил заместитель главы Офиса президента.

В то же время он уточнил, что газоснабжение восстановлено уже на 65% деоккупированных территорий, электроснабжение — в 863 населенных пунктах.