Травень, 20 в 17:28

На розмінування території України потрібно 5-7 років. Саперам необхідно перевірити близько 300 тис. кв. м на тлі вторгнення Росії із 24 лютого.

На цьому наголосила заступник міністра внутрішніх справ України Мері Акопян на першому засіданні створеного в Україні Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування.

Вона заявила, що МВС ще з перших днів війни роблять все, щоб виявити вибухонебезпечні предмети та знешкодити їх.

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Щоб зробити цей процес ефективнішим, Україна співпрацює з міжнародними спільнотами та партнерами. Це необхідно для розгортання протимінної місії.

Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування необхідний для планування всіх заходів та контролю стану забруднення ділянок. До складу центру увійдуть представники всіх департаментів МВС, члени ООН, Червоного Хреста та ОБСЄ. Логотипом центру став пес Патрон, який уже став легендою не лише в Україні, а й у всьому світі.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що деякі країни вже підтримали ініціативу про розмінування земель України. Йдеться про Францію, Канаду, Фінляндію, Швейцарію, Швецію, Чехію та інші країни.

За словами заступника голови ДСНС Дмитра Бондаря, із 300 тис. кв. м, які потрібно розмінувати, 19 тис. – це водна територія акваторії водойм, річок, морів.