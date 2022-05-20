Травень, 20 в 16:57

Збройні сили України показали момент знищення російської техніки у Рубіжному Луганської області. Цього разу наші захисники показали влучання у вантажний автомобіль Урал-4320, який використовується військовими окупантами.

Відео з професійним знищенням техніки опублікували у Telegram ЗСУ.

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На відео можна помітити момент запуску керованої ракети з ПТРК — її направили у бік вантажівки Урал, водій якої навіть не підозрював про свою швидку смерть. Поки летить ракета, він встигає підійти до транспорту й сісти на місце водія.

Після цього снаряд потрапляє у вантажівку, і вона ефектно вибухає. Завдяки злагодженій роботі військових, російські окупанти в Рубіжному втратили один вантажний транспорт і як мінімум одного солдата. Про точну кількість загиблих не повідомляється.

Урал-4320 був розроблений для транспортування вантажів, людей та трейлерів по всіх типах доріг. На 1986 рік було випущено більше 1 млн вантажівок. Зараз автомобіль виробляється в Росії в місті Міас і комплектується двигуном потужністю 230-312 к.с.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав, що залишилося від міста Рубіжне після приходу російських окупантів. Він заявив, що вцілілих будинків немає, і тепер місто доведеться відновлювати з нуля, адже відновити будівлі неможливо.