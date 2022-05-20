Появилось видео с нагрудной камеры парамедика Тайры, которую оккупанты взяли в плен в Мариуполе

Май, 20 в 6:44

Информационное агентство Associated Press опубликовало видео, снятое нагрудной камерой украинского парамедика Тайры — Юлии Паевской.

Видео было снято в Мариуполе в начале марта, до того как Юлия Паевская попала в плен к российским оккупантам.

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На опубликованном видео парамедик помогает украинским военным, общается с местными жителями и показывает разрушения Мариуполя в результате вражеских атак.

Фото: Юлия Паевская