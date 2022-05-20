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Факти / Україна

З’явилося відео з нагрудної камери парамедика Тайри, яку окупанти взяли у полон в Маріуполі

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
З’явилося відео з нагрудної камери парамедика Тайри, яку окупанти взяли у полон в Маріуполі

Інформаційна агенція Associated Press опублікувала відео,  зняте з нагрудної камери українського парамедика Тайри – Юлії Паєвської.

Відео було знято у Маріуполі на початку березня, перед тим як Юлія Паєвська потрапила в полон до російських окупантів.

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На опублікованому відео парамедик допомагає українським військовим, спілкується з місцевими жителями та показує руйнування Маріуполя внаслідок ворожих атак.

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Фото: Юлія Паєвська

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