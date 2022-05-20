ВСУ форсировали реку в районе Белогоровки: Арестович об успешном продвижении на Изюмском направлении
Требует проверки
Украинские военные форсировали реку в районе Белогоровки и переправились на другой берег.
Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Арестович отмечает, что такое быстрое форсирование реки ВСУ — выдающееся событие.
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— Наши войска, неизвестным путем, смогли форсировать эту реку и переправиться на тот берег. И вот это движение стало довольно опасным, — говорит Арестович.
Он добавляет, что российские военные пытались усилить там позиции, но не удалось. ВСУ постепенно освобождают территории на Изюмском направлении.
Арестович отметил, что у РФ еще есть резервы, поэтому там может быть опасно.