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Факты / Украина / Общество

ВСУ форсировали реку в районе Белогоровки: Арестович об успешном продвижении на Изюмском направлении

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
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ВСУ форсировали реку в районе Белогоровки: Арестович об успешном продвижении на Изюмском направлении

Украинские военные форсировали реку в районе Белогоровки и переправились на другой берег.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович отмечает, что такое быстрое форсирование реки ВСУ — выдающееся событие.

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— Наши войска, неизвестным путем, смогли форсировать эту реку и переправиться на тот берег. И вот это движение стало довольно опасным, — говорит Арестович.

Он добавляет, что российские военные пытались усилить там позиции, но не удалось. ВСУ постепенно освобождают территории на Изюмском направлении.

Арестович отметил, что у РФ еще есть резервы, поэтому там может быть опасно.

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