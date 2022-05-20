Появились новые доказательства военных преступлений российских солдат в Буче — NYT

Май, 20 в 7:23

Редакция The New York Times опубликовала новые доказательства военных преступлений солдат армии РФ в Буче.

На видео с камеры видеонаблюдения от 4 марта видно, как вооруженные российские солдаты сопровождают украинских пленных мужчин. Затем солдаты отвели мужчин за соседнее офисное здание на улице Яблонской, 144.

На видео с дрона, снятом 5 марта, показаны тела, лежавшие на земле возле офисного здания на улице Яблонской, 144, также видна военная техника с характерной символикой и российские военные.

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— Новые доказательства, в том числе три видео, полученные The New York Times, показывают, как российские десантники поймали и казнили по меньшей мере восьмерых украинцев в Буче 4 марта, что, вероятно, является военным преступлением, — говорится в сообщении.

Напомним, Американское издание The New York Times задокументировало тела почти трех десятков человек, убитых в Буче — в их домах, в лесу, на пустой стоянке — и узнало истории многих из их смертей.