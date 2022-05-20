З’явилися нові докази воєнних злочинів російських солдат у Бучі – NYT

Травень, 20 в 7:23

Редакція The New York Times опублікувала нові докази воєнних злочинів армії РФ у Бучі.

На відео з камери відеоспостереження від 4 березня помітно, як озброєні російські солдати супроводжують українських полонених чоловіків. Потім солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю на вулиці Яблонській, 144.

На відео з дрону за 5 березня показані тіла, що лежали на землі біля офісної будівлі на вулиці Яблонській, 144, також видно військову техніку з характерною символікою та російських військових.

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– Нові докази, зокрема три відео, отримані The New York Times, засвідчують, що російські десантники полонили та стратили щонайменше вісьмох українців у Бучі 4 березня, що, ймовірно, є воєнним злочином, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Американське видання The New York Times задокументувало тіла майже трьох десятків людей, убитих у Бучі — у їхніх будинках, у лісі, на порожній стоянці — і дізналося історії багатьох з цих смертей.