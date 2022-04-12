Американское издание The New York Times задокументировало тела почти трех десятков человек, убитых в Буче — в их домах, в лесу, на пустой стоянке — и узнало истории многих из их смертей.

С первого дня войны, 24 февраля 2022, мирные жители Бучи несли основную тяжесть российского наступления. Российские военные обстреливали легковые автомобили, из бронетехники стреляли по людям. Но об истинных масштабах издевательств стало известно уже после отхода оккупантов из пригорода Киева.

Когда наступление российских военных на Киев застопорилось, ведь им пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением, оккупация Бучи противником переросла в кампанию террора и мести. Когда побежденная и деморализованная российская армия отступила, она оставила после себя десятки трупов мирных жителей на улицах, в подвалах или во дворах, многие с огнестрельными ранениями головы, у некоторых руки связаны за спиной.

Репортеры и фотографы The New York Times более недели провели в Буче: общались с местными властями, территориальной обороной и десятками свидетелей.

NYT зафиксировало и задокументировало тела почти трех десятков человек там, где они были убиты. The Times также засвидетельствовала более 100 черных мешков для трупов в братской могиле и на городском кладбище.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что российские военные убивали безрассудно, а иногда и садистски, отчасти из мести.

Например, учительницу на пенсии Людмилу застрелили утром 5 марта, когда открывала входную дверь своего дома. Ее тело так и осталось лежать в дверном проходе. Ее младшая сестра Нина, которая была умственно отсталой и жила с ней, лежала мертвая на кухонном полу. Непонятно, как она умерла.

43-летний сварщик Роман Гаврилюк и его 46-летний брат Сергей Духлий отправили свои семьи из Бучи, а сами остались. Их нашли мертвыми во дворе.

— Мой дядя остался из-за собаки, а отец остался из-за дома… Они не смогли победить нашу армию, поэтому убивали простых людей, — сказал сын Гаврилюка Назар. Неподалеку также лежал мертвым неизвестный мужчина, а две собаки семьи были изрешечены пулями.

4 марта около 17.00 50-летний Владимир Феоктистов пошел взять хлеб у соседей, которые пекли дома. Его мать и брат просили его не выходить на улицу, но он не послушал. Соседи услышали два выстрела. Мужчину нашли мертвым на следующий день.

Тетя Люда была расстреляна утром. В тот же день отец с сыном вышли из ворот, чтобы пройтись по своей улице, Яблонской. Россияне выстрелил в сына. Он мучился всю ночь и умер в 8.20 утра. Семья похоронила его в палисаднике.

— Очень тяжело хоронить своего ребенка. Не пожелал бы такого злейшему врагу, — сказал мужчина.

У его сына остались 8-летний сын и годовалая дочь.

Улица Яблонская вскоре стала самым смертоносным участком дороги для прохожих. Мужчина на велосипеде был убит выстрелом из бронетранспортера в начале марта. По состоянию на 11 марта на улицах и тротуарах лежало не менее 11 трупов, о чем свидетельствуют спутниковые кадры.

Вскоре стало понятно, почему тела так долго оставались нетронутыми на улицах и во дворах. Оккупанты начали обыски домов и запретили жителям выходить на улицу, потому что “есть приказ стрелять”.

Бучанскую школу №3 российские солдаты использовали для минометных позиций.

В одном дворе нашли тело голой женщины, на ней была только шуба. Позже стало известно, что ее насиловали. Женщину убили выстрелом в голову.

По словам уполномоченной Верховной Рады Людмилы Денисовой, российские солдаты использовали сексуальное насилие как оружие войны против украинских женщин.

Позже украинские следователи обнаружили компьютерный сервер, оставленный россиянами, который может помочь идентифицировать тех, кто осуществлял террор против мирного населения.