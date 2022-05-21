Поки РФ блокує порти: Україна знайшла маршрути для продовольчого експорту

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія блокує українські порти. Цим кроком РФ ставить мільйони людей під загрозу голоду.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але він запевнив, що Україна разом із партнерами встановила два альтернативні сухопутні маршрути для доставки експорту продовольства.

– Росія ставить мільйони людей під загрозу голоду, блокуючи наші порти. Разом із партнерами Україна встановила два альтернативні сухопутні маршрути для доставки експорту продовольства та порятунку Африки та інших регіонів від голоду. Росія повинна припинити блокаду, щоб дозволити повний і вільний експорт, – написав Кулеба у Twitter.

Russia puts millions of people at risk of hunger by blocking our ports. Together with partners, Ukraine has established two alternative land routes to deliver food exports and save Africa and other regions from hunger. Russia must end its blockade to allow full and free export. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022

Зараз дивляться

На початку травня Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) повідомляла, що у портах України через війну заблоковано майже 4,5 млн тонн зерна.

Зерно, що застрягло в українських портах, серйозно вплинуло на здатність ООН доставляти гуманітарну допомогу країнам по всьому світу.

Україна є одним із найбільших у світі виробників пшениці, а також великим виробником кукурудзи. Тому багато країн залежать від дешевої пшениці з нашої держави. Також зерно має важливе значення для глобальної продовольчої допомоги.