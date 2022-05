Поки РФ блокує порти: Україна знайшла маршрути для продовольчого експорту

Від початку повномасштабного вторгнення Росія блокує українські порти. Цим кроком РФ ставить мільйони людей під загрозу голоду.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але він запевнив, що Україна разом із партнерами встановила два альтернативні сухопутні маршрути для доставки експорту продовольства.

Russia puts millions of people at risk of hunger by blocking our ports. Together with partners, Ukraine has established two alternative land routes to deliver food exports and save Africa and other regions from hunger. Russia must end its blockade to allow full and free export.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022