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Факти / Україна

Поки РФ блокує порти: Україна знайшла маршрути для продовольчого експорту

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Дмитро Кулеба

Від початку повномасштабного вторгнення Росія блокує українські порти. Цим кроком РФ ставить мільйони людей під загрозу голоду.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але він запевнив, що Україна разом із партнерами встановила два альтернативні сухопутні маршрути для доставки експорту продовольства.

– Росія ставить мільйони людей під загрозу голоду, блокуючи наші порти. Разом із партнерами Україна встановила два альтернативні сухопутні маршрути для доставки експорту продовольства та порятунку Африки та інших регіонів від голоду. Росія повинна припинити блокаду, щоб дозволити повний і вільний експорт, – написав Кулеба у Twitter.

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На початку травня Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) повідомляла, що у портах України через війну заблоковано майже 4,5 млн тонн зерна.

Зерно, що застрягло в українських портах, серйозно вплинуло на здатність ООН доставляти гуманітарну допомогу країнам по всьому світу.

Україна є одним із найбільших у світі виробників пшениці, а також великим виробником кукурудзи. Тому багато країн залежать від дешевої пшениці з нашої держави.  Також зерно має важливе значення для глобальної продовольчої допомоги.

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