Май, 23 в 16:04

23 мая Служба безопасности Украины обнародовала показания Виктора Медведчука, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму.

Он рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепровода Самара – Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

По словам Медведчука, к схеме причастен 5-й президент Украины Петр Порошенко. Якобы, именно он не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

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На эти слова Медведчука уже отреагировали в партии Европейская солидарность, лидером которой является Петр Порошенко. Там заявили, что все заявления Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора.

Это обосновали тем, что нарушение внутриполитического единства будет сегодня работать не на украинские интересы. Также в Европейской солидарности добавили, что Медведчук, “спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность”, готов заявлять что угодно о любом.

В целом политсила призывает власти сохранять внутреннее единство как залог победы, и настаивает на том, что публичная дискуссия между властью и оппозицией может вернуться на повестку дня не раньше, чем закончится война.

Украинские пользователи в соцсетях также отреагировали на обнародование показаний Медведчука. Так, политолог Олег Саакян отметил, что общество не услышало ничего нового.

Ведь все это уже звучало от разных спикеров. Также он не уверен, что этот шаг приблизил нас к правосудию, поскольку подобные показания следует демонстрировать в зале суда.

Народный депутат Ярослав Юрчишин обращает внимание на то, что слова Медведчука на видео — это только верхушка айсберга.

Если его показания соответствуют действительности, они должны быть подтверждены не картинками и инфографикой, а реальными фактами и, следовательно, судебными решениями. Также он призывает не политизировать это дело.

Журналист Богдан Буткевич, реагируя на обнародование показаний Медведчука, отметил, что это может указывать на то, что перемирие в украинской политике завершилось. А это, по его мнению, очень тревожно.

Не удержался от комментария и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, который показал, как пытается отвлечься от обсуждения этой темы.

Также в соцсетях шутят, что после этих показаний было очевидно, что пользователи соцсетей разделятся на два лагеря, после чего между ними начнутся споры.

Полное видео того, как Виктор Медведчук дает показания против Петра Порошенко – смотрите на Фактах ICTV.