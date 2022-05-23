Травень, 23 в 16:04

23 травня Служба безпеки України оприлюднила свідчення Віктора Медведчука, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму.

Він розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопроводу Самара – Західний напрямок для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

За словами Медведчука, до схеми причетний 5-й президент України Петро Порошенко. Начебто саме він не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

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На ці слова Медведчука вже відреагували у партії Європейська солідарність, лідером якої є Петро Порошенко. Там заявили, що всі заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка – це очевидна інформаційна диверсія в інтересах країни-агресора.

Це твердження ґрунтується на тому, що порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси. Також у Європейській солідарності додали, що Медведчук, який “рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий заявляти будь-що про будь-кого”.

Загалом політсила закликає владу зберігати внутрішню єдність як запоруку перемоги, і наполягає на тому, що публічна дискусія між владою та опозицією повернутися на порядок денний може не раніше, ніж завершиться війна.

Українські користувачі в соцмережах також відреагували на оприлюднення свідчень Медведчука. Так, політолог Олег Саакян зауважив, що загалом суспільство не почуло нічого нового.

Адже все це вже лунало від різних спікерів. Також він не впевнений, що цей крок наблизив нас до правосуддя, оскільки подібні свідчення потрібно демонструвати в залі суду.

Народний депутат Ярослав Юрчишин звертає увагу на те, що слова Медведчука з відео — це лише верхівка айсбергу.

Якщо його покази відповідають дійсності, вони мають бути підтверджені не картинками та інфографікою, а реальними фактами та, як наслідок, судовими рішеннями. Також він закликає не політизувати цю справу.

Журналіст Богдан Буткевич, реагуючи на оприлюдненні свідчення Медведчука, зауважив, що це може вказувати на те, що перемир’я в українській політиці завершилося. А це, на його думку, дуже тривожно.

Не втримався від коментаря і радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, який показав, як намагається абстрагуватися від обговорення цієї теми.

Також у соцмережах жартують, що після цих свідчень було очевидно, що користувачі соцмереж розділяться на два табори, після чого між ними почнуться чвари.

Повне відео того, як Віктор Медведчук дає свідчення проти Петра Порошенка – дивіться на Фактах ICTV.