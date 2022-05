РФ за 3 месяца войны в Украине понесла потери, как СССР в Афганистане за 9 лет – разведка Британии

За первые три месяца полномасштабной войны в Украине количество погибших российских военных, вероятно, такое же, как было у Советского Союза во время его девятилетней войны в Афганистане.

Об этом сообщает разведка Великобритании. Она называет несколько причин, которые привели к таким потерям со стороны РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 May 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/mpZMMMUOI9

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/wTIofOVxC0

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 23, 2022