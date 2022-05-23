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Факты / Украина

РФ за 3 месяца войны в Украине понесла потери, как СССР в Афганистане за 9 лет – разведка Британии

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ за 3 месяца войны в Украине понесла потери, как СССР в Афганистане за 9 лет – разведка Британии
Фото: Минобороны

За первые три месяца полномасштабной войны в Украине количество погибших российских военных, вероятно, такое же, как было у Советского Союза во время его девятилетней войны в Афганистане.

Об этом сообщает разведка Великобритании. Она называет несколько причин, которые привели к таким потерям со стороны РФ.

– К такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбассе, привело сочетание плохой тактики на малых высотах с ограниченным прикрытием с воздуха, отсутствие гибкости и командного подхода, который готов усиливать неудачи и повторять ошибки, – объясняют разведчики.

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В то же время в британской разведке отмечают, что российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям, понесенным во время войн по выбору.

По мере увеличения количества жертв в Украине потери РФ будут становиться все более очевидными, а общественное недовольство войной и желание его озвучить могут вырасти.

С начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 23 мая РФ потеряла около 29,2 тыс. военных. Также украинские военные уничтожили более 1,2 тыс. танков, 170 вертолетов и более 200 самолетов.

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