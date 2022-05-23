Май, 23 в 9:34

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 29 200 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 150 захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины также потеряла более 1,2 тыс. танков, 170 вертолетов и более 200 самолетов.

Боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки ‒ 1 293 (+8);

боевые бронированные машины – 3 166 (+25);

артиллерийские системы – 604 (+5);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 201;

средства ПВО – 93;

самолеты – 204;

вертолеты – 170;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);

крылатые ракеты – 110 (+3);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 206 (+12);

специальная техника – 43.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

На 89-е сутки полномасштабной войны в Украине российский враг пытается удержать занятые рубежи на Харьковском направлении и возобновить наступление на Славянск.

На Донецком направлении противник пытается выйти на административные границы Луганской области. Враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 11 атак врага. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ