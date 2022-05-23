РФ в войне против Украины потеряла около 29,2 тыс. военных – за сутки еще 150
С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 29 200 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 150 захватчиков.
По информации Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины также потеряла более 1,2 тыс. танков, 170 вертолетов и более 200 самолетов.
Боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки ‒ 1 293 (+8);
- боевые бронированные машины – 3 166 (+25);
- артиллерийские системы – 604 (+5);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 201;
- средства ПВО – 93;
- самолеты – 204;
- вертолеты – 170;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);
- крылатые ракеты – 110 (+3);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 206 (+12);
- специальная техника – 43.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
На 89-е сутки полномасштабной войны в Украине российский враг пытается удержать занятые рубежи на Харьковском направлении и возобновить наступление на Славянск.
На Донецком направлении противник пытается выйти на административные границы Луганской области. Враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 11 атак врага. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.
Фото: Генштаб ВСУ