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Факты / Украина

РФ в войне против Украины потеряла около 29,2 тыс. военных – за сутки еще 150

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ в войне против Украины потеряла около 29,2 тыс. военных – за сутки еще 150

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 29 200 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 150 захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины также потеряла более 1,2 тыс. танков, 170 вертолетов и более 200 самолетов.

Боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки ‒ 1 293 (+8);
  • боевые бронированные машины – 3 166 (+25);
  • артиллерийские системы – 604 (+5);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 201;
  • средства ПВО – 93;
  • самолеты – 204;
  • вертолеты – 170;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);
  • крылатые ракеты – 110 (+3);
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 206 (+12);
  • специальная техника – 43.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

На 89-е сутки полномасштабной войны в Украине российский враг пытается удержать занятые рубежи на Харьковском направлении и возобновить наступление на Славянск.

На Донецком направлении противник пытается выйти на административные границы Луганской области. Враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 11 атак врага. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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