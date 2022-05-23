РФ за 3 місяці війни в Україні зазнала втрат, як СРСР в Афганістані за 9 років – розвідка Британії

Травень, 23 в 10:39

За перші три місяці повномасштабної війни в Україні кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою самою, яка була у Радянського Союзу під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Вона називає кілька причин, які призводять до таких втрат з боку РФ.

– До такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбасі, призвело поєднання поганої тактики на малих висотах з обмеженим прикриттям з повітря, відсутність гнучкості та командного підходу, який готовий посилювати невдачі та повторювати помилки, – пояснюють розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/mpZMMMUOI9 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/wTIofOVxC0 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 23, 2022

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Водночас у британській розвідці зазначають, що російська громадськість у минулому виявляла чутливість до втрат, яких зазнавали під час воєн за вибором.

Зі збільшенням кількості жертв в Україні втрати РФ ставатимуть дедалі очевиднішими, а суспільне невдоволення війною і бажання його озвучити можуть зрости.

Від початку повномасштабної війни проти України станом на 23 травня РФ втратила близько 29,2 тис. військових. Також українські військові знищили понад 1,2 тис. танків, 170 гелікоптерів та понад 200 літаків.