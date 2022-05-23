Time вніс Зеленського до списку найвпливовіших лідерів світу: текст про нього написав Байден

Травень, 23 в 17:41

Журнал Time додав президента України Володимира Зеленського до списку 100 найвпливовіших людей світу.

Зокрема, глава української держави опинився у категорії Лідери поряд із президентом США Джо Байденом та лідером Кремля Володимиром Путіним.

Коментар про президента Зеленського писав Байден.

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– Коли Володимир Путін розпочав свою жорстоку війну проти України і українці потребували свого лідера, слова Володимира Зеленського прозвучали світом: Президент тут, – наголосив президент США.

Він зазначив, що в особі президента Зеленського народ України отримав лідера, гідного його хоробрості та стійкості.

– Оскільки громадяни у всій країні – підприємці та солдати, кравці та водії вантажівок – борються за свої будинки та свободу. Щоразу, коли ми говоримо, я чую в голосі президента Зеленського невблаганну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов’язок перед своїм народом і щодня виконує урочисту відповідальність вести свою націю в цю темну і важку годину, – заявив Байден.

За словами американського лідера, народи вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, стали більш згуртованими, рішучішими і цілеспрямованими, ніж будь-коли.

– За підтримки США та наших союзників і партнерів він залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна існуватиме довго, а її народ нарешті реалізує демократичне майбутнє, якого він так давно бажав, – вважає Джо Байден.

Зазначимо, текст про самого Байдена писав експрезидент Білл Клінтон, а про Путіна – російський опозиціонер, широко відомий в Україні за позицію, що окупований Крим не можна повернути через те, що “це не бутерброд”, Олексій Навальний.

Раніше президент Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за результатами опитування читачів Time. Друге місце отримав Ілон Маск.