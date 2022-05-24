Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Без воды и света, но с пропагандой: на улицах Мариуполя транслируют росТВ на передвижных экранах

Анастасия Гевко, редактор ленты
маріуполь
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты развернули на улицах захваченного Мариуполя сеть передвижных телеэкранов, которые транслируют жителям города пропагандистские видео.

Об этом во вторник, 24 мая, сообщил Мариупольский городской совет.

– ЗомбиТВ отныне и в Мариуполе. Оккупанты развернули в городе сеть передвижных телевизионных экранов. Празднование Дня победы показало всю нелояльность местных жителей к новому режиму. Из 150-170 тыс. горожан на официальное мероприятие пришло всего несколько десятков. Отсюда усиление информационного давления на людей, – отмечают в сообщении.

В горсовете подчеркивают, что такого могло бы быть достаточно для россиян, но наших людей “такой “лапшой” не накормишь”.

Сейчас смотрят

Напомним, в результате долгой осады РФ в Мариуполе возникли проблемы с едой, водой и электричеством. Омбудсмен Людмила Денисова подчеркивает, что город находится на грани гуманитарной катастрофы.

Читайте
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 24.05.2022

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка