Май, 24 в 18:21

Российские оккупанты развернули на улицах захваченного Мариуполя сеть передвижных телеэкранов, которые транслируют жителям города пропагандистские видео.

Об этом во вторник, 24 мая, сообщил Мариупольский городской совет.

– ЗомбиТВ отныне и в Мариуполе. Оккупанты развернули в городе сеть передвижных телевизионных экранов. Празднование Дня победы показало всю нелояльность местных жителей к новому режиму. Из 150-170 тыс. горожан на официальное мероприятие пришло всего несколько десятков. Отсюда усиление информационного давления на людей, – отмечают в сообщении.

В горсовете подчеркивают, что такого могло бы быть достаточно для россиян, но наших людей “такой “лапшой” не накормишь”.

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Напомним, в результате долгой осады РФ в Мариуполе возникли проблемы с едой, водой и электричеством. Омбудсмен Людмила Денисова подчеркивает, что город находится на грани гуманитарной катастрофы.