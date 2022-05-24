Без воды и света, но с пропагандой: на улицах Мариуполя транслируют росТВ на передвижных экранах
Российские оккупанты развернули на улицах захваченного Мариуполя сеть передвижных телеэкранов, которые транслируют жителям города пропагандистские видео.
Об этом во вторник, 24 мая, сообщил Мариупольский городской совет.
– ЗомбиТВ отныне и в Мариуполе. Оккупанты развернули в городе сеть передвижных телевизионных экранов. Празднование Дня победы показало всю нелояльность местных жителей к новому режиму. Из 150-170 тыс. горожан на официальное мероприятие пришло всего несколько десятков. Отсюда усиление информационного давления на людей, – отмечают в сообщении.
В горсовете подчеркивают, что такого могло бы быть достаточно для россиян, но наших людей “такой “лапшой” не накормишь”.
Напомним, в результате долгой осады РФ в Мариуполе возникли проблемы с едой, водой и электричеством. Омбудсмен Людмила Денисова подчеркивает, что город находится на грани гуманитарной катастрофы.