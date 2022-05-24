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Факти / Україна

Без води та світла, але з пропагандою: на вулицях Маріуполя транслюють росТБ на пересувних екранах

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
маріуполь
Фото: Depositphotos

Російські окупанти розгорнули на вулицях захопленого Маріуполя мережу пересувних телеекранів, які транслюють мешканцям міста пропагандистські відео.

Про це у вівторок, 24 травня, повідомила Маріупольська міська рада.

– ЗомбіТВ відтепер і у Маріуполі. Окупанти розгорнули у місті мережу пересувних телевізійних екранів. Святкування Дня перемоги показало усю нелояльність місцевих жителів до нового режиму. Зі 150-170 тис. городян на офіційний захід прийшло лише кілька десятків. Звідси посилення інформаційного тиску на людей, – зазначають у повідомленні.

У міськраді наголошують, що такого могло б бути достатньо для росіян, але наших людей “такою “локшиною” не нагодуєш”.

Зараз дивляться

Нагадаємо, внаслідок довгої облоги РФ у Маріуполі виникли проблеми з їжею, водою та електрикою. Омбудсмен Людмила Денісова наголошує, що місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

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