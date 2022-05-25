Может быть прикрытием: горсовет Мариуполя о коридоре для иностранных судов

Май, 25 в 12:39

Мариупольский городской совет ждет официальную информацию о гуманитарном коридоре для иностранных кораблей из Мариуполя.

Не исключено, что Россия распространяет сообщения о якобы открытии такого коридора для прикрытия операции по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.

Напомним, 24 мая в Минобороны РФ заявили о якобы полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и готовности открыть 25 мая гуманитарный коридор для выхода иностранных судов. Однако официального подтверждения этой информации пока не было.

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На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия заблокировала в украинских портах 22 млн тонн сельскохозяйственных культур, в том числе зерна. Если их не разблокировать, мир ожидает продовольственный кризис.

Глава государства уточнил, что параллельно РФ ворует и вывозит из Украины зерно, пытается его продать.

24 мая были опубликованы спутниковые снимки, на которых видно, как Россия ворует украинское зерно через оккупированный Крым. На новых снимках от Maxar Technologies, датированных 19 и 21 мая, видны суда — Матрос Позынич и Матрос Кошка — пришвартованные рядом с чем-то вроде зерновых силосов, где зерно ссыпают с конвейера в открытый трюм.

Фото: Мариупольский городской совет