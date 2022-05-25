Може бути прикриттям: міськрада Маріуполя про коридор для іноземних суден

Травень, 25 в 12:39

Маріупольська міська рада чекає на офіційну інформацію щодо гуманітарного коридору для іноземних кораблів з Маріуполя.

Не виключено, що Росія поширює повідомлення про начебто відкриття такого коридору для прикриття операції з вивезення металопродукції та зерна на десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, 24 травня у Міноборони РФ заявили про начебто повне розмінування порту в окупованому Маріуполі і готовність відкрити 25 травня гуманітарний коридор для виходу іноземних суден. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що не було.

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Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія заблокувала в українських портах 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна. Якщо їх не розблокувати, на світ чекає продовольча криза.

Глава держави уточнив, що паралельно РФ краде та вивозить з України зерно, намагається його продати.

24 травня було опубліковано супутникові знімки, на яких видно, як Росія краде українське зерно через окупований Крим. На нових знімках від Maxar Technologies, датованих 19 і 21 травня, видно судна — Матрос Позинич та Матрос Кошка — пришвартовані поряд із чимось на кшталт зернових силосів, де зерно зсипають з конвеєра у відкритий трюм.

Фото: Маріупольська міська рада