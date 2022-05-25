Оккупанты в форме ВСУ попытались захватить наблюдательный пункт – ОК Юг
В направлении Кривого Рога на северо-востоке Николаевской области украинское подразделение столкнулось в бою со специфической группой вражеских сил.
Оккупанты в военной форме Вооруженных сил Украины пытались захватить наблюдательный пост на Юге.
Для выполнения задания враг привлек две боевых бронированных машины Тигр, а для прикрытия применил минометный огонь.
– Атака была отбита. Враг ретировался, оставив четырех своих военных навсегда, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
Всего за прошедшие сутки на Юге ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали:
- 33 российских военных,
- семь единиц бронированной и автомобильной техники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 91-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг
Фото: Штаб ООС