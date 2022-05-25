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Факты / Украина

Оккупанты в форме ВСУ попытались захватить наблюдательный пункт – ОК Юг

Татьяна Забожко, редактор ленты
Український військовий на Донбасі

В направлении Кривого Рога на северо-востоке Николаевской области украинское подразделение столкнулось в бою со специфической группой вражеских сил.

Оккупанты в военной форме Вооруженных сил Украины пытались захватить наблюдательный пост на Юге.

Для выполнения задания враг привлек две боевых бронированных машины Тигр, а для прикрытия применил минометный огонь.

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– Атака была отбита. Враг ретировался, оставив четырех своих военных навсегда, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Всего за прошедшие сутки на Юге ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали:

  • 33 российских военных,
  • семь единиц бронированной и автомобильной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 91-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Штаб ООС

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