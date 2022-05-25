Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти в формі ЗСУ спробували захопити спостережний пункт – ОК Південь

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Український військовий на Донбасі

У напрямку Кривого Рогу на північному сході Миколаївщини український підрозділ зіткнувся у бою зі специфічною групою ворожих сил.

Окупанти у військовому однострої Збройних сил України намагалися захопити спостережний пост на Півдні.

Для виконання завдання ворог залучив дві бойові броньовані машини Тигр, а для прикриття застосував мінометний вогонь.

Зараз дивляться

– Атаку було відбито. Ворог ретирувався, полишивши чотирьох своїх військових назавжди, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Загалом протягом минулої доби на Півдні ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували:

  • 33 російських військових,
  • сім одиниць броньованої й автомобільної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Штаб ООС

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка