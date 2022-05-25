Окупанти в формі ЗСУ спробували захопити спостережний пункт – ОК Південь
У напрямку Кривого Рогу на північному сході Миколаївщини український підрозділ зіткнувся у бою зі специфічною групою ворожих сил.
Окупанти у військовому однострої Збройних сил України намагалися захопити спостережний пост на Півдні.
Для виконання завдання ворог залучив дві бойові броньовані машини Тигр, а для прикриття застосував мінометний вогонь.
– Атаку було відбито. Ворог ретирувався, полишивши чотирьох своїх військових назавжди, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.
Загалом протягом минулої доби на Півдні ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували:
- 33 російських військових,
- сім одиниць броньованої й автомобільної техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь
Фото: Штаб ООС