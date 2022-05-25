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Факты / Украина

РФ активизировала применение авиации и испытывает нехватку высокоточных ракет – ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ активизировала применение авиации и испытывает нехватку высокоточных ракет – ВСУ
Фото: Depositphotos

На 91-е сутки полномасштабной войны в Украине российские захватчики активизировали применение авиации.

Таким образом враг стремится поддержать наступление своей наземной группировки.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, недостаточное количество запасов высокоточного ракетного оружия вынуждает россиян искать другие способы поражения.

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Нужны армии РФ они для атаки критически важных и военных объектов на территории Украины.

Как сообщает украинская сторона, угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси остается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 91-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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