Май, 25 в 7:19

На 91-е сутки полномасштабной войны в Украине российские захватчики активизировали применение авиации.

Таким образом враг стремится поддержать наступление своей наземной группировки.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, недостаточное количество запасов высокоточного ракетного оружия вынуждает россиян искать другие способы поражения.

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Нужны армии РФ они для атаки критически важных и военных объектов на территории Украины.

Как сообщает украинская сторона, угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси остается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 91-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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