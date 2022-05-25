РФ активізувала застосування авіації та відчуває брак високоточних ракет – ЗСУ

Травень, 25 в 7:19

На 91-шу добу повномасштабної війни в Україні російські загарбники активізували застосування авіації.

Таким чином ворог прагне підтримати наступ свого наземного угруповання.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, недостатня кількість запасів високоточної ракетної зброї змушує росіян шукати інші способи ураження.

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Потрібні армії РФ вони для атаки критично важливих та військових об’єктів на території України.

Як повідомляє українська сторона, загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі не зникла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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