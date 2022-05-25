Май, 25 в 14:12

За время блокады Мариуполя российскими войсками в городе погибли как минимум 22 тыс. человек. Такую цифру назвал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он объяснил, что эта цифра основывается на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с находящимися в городе чиновниками. Но сам Андрющенко считает, что реальная цифра может быть намного выше.

По его словам, процесс перезахоронения погибших осложнен тем, что официальные лица России настаивают на том, чтобы изъятые тела были доставлены в морг.

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Но человек, который хочет забрать тело погибшего, должен согласиться записать видео, на котором укажет, что его якобы убили украинские военные, а не российские оккупанты.

Также Петр Андрющенко добавил, что Мариуполь находится в изоляции, а ситуация в нем – это гуманитарная катастрофа. Жители не могут свободно передвигаться по городу, поскольку для этого нужны специальные пропуска. А система фильтрации, организованная российскими оккупантами, не позволяет выехать из Мариуполя.

24 мая в Мариуполе во время разборки завалов многоэтажки возле пригородной автозаправочной станции в подвале обнаружили 200 погибших мирных жителей. Специалисты отметили, что тела умерших – с высокой степенью разложения.

Фото: Мариупольский городской совет