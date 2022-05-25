Травень, 25 в 14:12

За час блокади Маріуполя російськими військами у місті загинули щонайменше 22 тис. людей. Таку цифру назвав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він пояснив, що ця цифра ґрунтується на численних контактах, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з чиновниками, які перебувають у місті. Але сам Андрющенко вважає, що реальна цифра може бути набагато вищою.

За його словами, процес перепоховання загиблих ускладнений тим, що офіційні особи Росії наполягають на тому, щоб вилучені тіла були доставлені в морг.

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Але людина, яка хоче забрати тіло загиблого, має погодитись записати відео, на якому вкаже, що його начебто вбили українські військові, а не російські окупанти.

Також Петро Андрющенко додав, що Маріуполь перебуває в ізоляції, а ситуація у ньому – це гуманітарна катастрофа. Жителі не можуть вільно пересуватися містом, оскільки для цього потрібні спеціальні перепустки. А система фільтрації, яку організували російські окупанти, не дозволяє виїхати з Маріуполя.

24 травня у Маріуполі під час розбирання завалів багатоповерхівки біля приміської автозаправної станції у підвалі знайшли 200 загиблих мирних жителів. Фахівці відзначили, що тіла померлих – з високим ступенем розкладання.

Фото: Маріупольська міська рада