Украине не нужны новые враги: политолог о нейтральной позиции Китая относительно войны

Май, 25 в 13:31

Украине действительно хотелось бы, чтобы все страны мира нам помогали. Но нужно быть реалистами – это идеалистический вариант.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что далеко не все страны поддерживают санкции против РФ, имеют либо нейтральную позицию, либо не хотят вмешиваться в ситуацию по разным причинам.

Поэтому позиция президента Владимира Зеленского относительно того, что Украину устраивает политика отстранения, которую на сегодняшний день выбрал Китай относительно вторжения РФ, вполне правильная.

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– Нам нужно понимать, что Китай сейчас – это вторая экономика мира и очень влиятельная страна. У нее специфические, достаточно партнерские отношения с Россией. Китай оказывает большое влияние на развивающиеся страны, особенно на страны Африки, Азии, частично Латинской Америки. Поэтому Украине нужно действовать очень гибко. Нам не нужны новые враги. Если мы будем действовать по принципам кто не с нами, тот против нас, то будем сами увеличивать количество врагов и оппонентов, — объяснил Фесенко.

Политический эксперт добавил, что Украину устраивает статус-кво Китая, поскольку эта страна публично и официально с 2014 года поддерживает территориальную целостность нашего государства.

Кроме того, Украину устраивает то, что Китай ограничил свои торговые контакты с Россией и не предоставляет ей военную поддержку.

Фесенко отмечает, что Китай в конфликтных ситуациях, как правило, занимает нейтральную позицию. Это его старый принцип внешней политики.

Напомним, 25 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украину устраивает позиция Китая относительно вторжения РФ. Он объяснил, что это лучше, чем помогать России.