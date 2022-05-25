Україні не потрібні нові вороги: політолог про нейтральну позицію Китаю щодо війни

Травень, 25 в 13:31

Україні дійсно хотілося б, щоб всі країни світу нам допомагали. Але потрібно бути реалістами – це ідеалістичний варіант.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що далеко не всі країни підтримують санкції проти РФ, мають або нейтральну позицію, або не хочуть втручатися в ситуацію з різних причин.

Тому позиція президента Володимира Зеленського щодо того, що Україну влаштовує політика відсторонення, яку станом на сьогодні обрав Китай щодо вторгнення РФ, цілком вірна.

Зараз дивляться

– Нам потрібно розуміти, що Китай зараз – це друга економіка світу і дуже впливова країна. У неї специфічні, досить партнерські відносини з Росією. Китай має великий вплив на країни, що розвиваються, особливо на країни Африки, Азії, частково Латинської Америки. Тому Україні потрібно діяти дуже гнучко. Нам не потрібні нові вороги. Якщо ми діятимемо за принципами хто не з нами, той проти нас, то будемо самі збільшувати кількість ворогів та опонентів, – пояснив Фесенко.

Політичний експерт додав, що Україну влаштовує статус-кво Китаю, оскільки ця країна публічно та офіційно з 2014 року підтримує територіальну цілісність нашої держави.

Крім того, Україну влаштовує те, що Китай обмежив свої торгівельні контакти з Росією і не надає їй військову підтримку.

Загалом Фесенко зазначає, що Китай у конфліктних ситуаціях, як правило, займає нейтральну позицію. Це його давній принцип зовнішньої політики.

Нагадаємо, 25 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україну влаштовує позиція Китаю щодо вторгнення РФ. Він пояснив, що це краще, ніж допомагати Росії.