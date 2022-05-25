Я не вижу заинтересованности РФ в прекращении войны против Украины — Зеленский

Май, 25 в 10:33

Россияне серьезно не относятся к переговорам с Украиной. Поэтому президент Владимир Зеленский не видит заинтересованности РФ в прекращении войны против Украины.

Об этом он сообщил во время Украинского завтрака в Давосе.

– Я не вижу заинтересованности. Я не вижу предметных вещей. Сначала было ощущение, что можно начать говорить и что есть какой-то результат. Пока я этого не вижу. Единственный положительный момент, что стороны начали говорить о разблокировке Азовстали и эвакуации гражданских лиц. Больше я никаких шагов не вижу, – объяснил он.

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Также Владимир Зеленский добавил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин до конца не понимает, что происходит. Он живет в своем мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки.