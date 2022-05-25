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Факти / Україна

Я не бачу зацікавленості РФ у припиненні війни проти України – Зеленський

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Я не бачу зацікавленості РФ у припиненні війни проти України – Зеленський

Росіяни не ставляться серйозно до переговорів з Україною. Тому президент Володимир Зеленський не бачить зацікавленості РФ у припиненні війни проти України.

Про це він повідомив під час Українського сніданку в Давосі.

– Я не бачу зацікавленості. Я не бачу предметних речей. Спочатку було відчуття, що можна почати говорити і що є якийсь результат. Поки що я цього не бачу. Єдиний позитивний момент, що сторони почали говорити про розблокування Азовсталі та евакуацію цивільних осіб. Більше я жодних кроків не бачу, – пояснив він.

Зараз дивляться

Також Володимир Зеленський додав, що, на його думку, президент РФ Володимир Путін до кінця не розуміє, що відбувається. Він живе у своєму світі, не розуміючи, що Україна не піде на поступки.

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