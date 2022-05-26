Май, 26 в 19:59

Вражеские силы Российской Федерации восстанавливают свои резервы на территории Белгородской и Воронежской областей, чтобы впоследствии возобновить наступление на этих направлениях.

Об этом 26 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов. Пополняет запасы с целью дальнейшего возобновления наступления, сообщили в Генштабе.

В то же время, на Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

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При этом на Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск, обстреливает украинские позиции. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БПЛА типа Орлан-10. Совершил дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины.

При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел, отошел на занимавшуюся ранее позицию.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Брестской области, продолжаются тактические учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь.

На Северском направлении враг продолжает мероприятия инженерного оборудования позиций в приграничных районах Брянской области. По имеющейся информации для усиления охраны участка российско-украинской границы на указанном направлении противник привлекает подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации.

Противник продолжает обстреливать из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской области, сообщили военные.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы подразделений наших войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Усиливает группировку за счет перемещения резервных подразделений.

На Лиманском направлении противник сосредотачивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Успеха нет. В направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех. В целях нарушения логистического сообщения и недопущения маневра наших войск наносит удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нирково, Берестово и Белогоровка, успеха не имеют, понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку.

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, успеха нет.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает обстрелы наших войск и ведет воздушную разведку с использованием БПЛА. Выявлено проведение инженерными подразделениями оккупантов мероприятий по минированию побережья Каховского водохранилища.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Республики Молдова снижен уровень террористической опасности. При этом личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает несение службы в усиленном режиме.

В Генштабе добавили, что на временно захваченных территориях Украины оккупационные власти продолжают меры административно-полицейского режима.

— Идет препятствие выезду мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям. Кроме того, оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания, — сообщили военные.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в настоящее время бои достигли максимальной интенсивности.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ