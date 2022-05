Ведущие мировые бизнесмены посетят Киев для разработки проектов восстановления Украины и последующих инвестиций.

Об этом на своей страничке в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Grateful to @ProfKlausSchwab for an excellent #WEF22 with Ukraine at the spotlight and for the principled decision to exclude Russia. We agreed @wef will organize a trip of leading businesses and decision-makers to Kyiv to explore recovery projects and investment opportunities. pic.twitter.com/0J26yZXL5o

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2022