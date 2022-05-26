Новый этап российского наступления и усиление северных границ Украины: происходящее на 92-й день войны

Война в Украине длится уже 92-е сутки.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о новом этапе наступления со стороны РФ после того, как законодательные органы России приняли решение о повышении возрастного предела для подписания контракта, чтобы участвовать в войне против Украины.

В правоохранительных ведомствах Украины сообщили, что усиливают северные границы государства после обстрелов со стороны РФ и попыток проникнуть вражеских ДРГ.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал желающих торговать украинскими землями в обмен на мир, в частности, заявления, прозвучавшие во время экономического форума в Давосе.

Вашингтон и Лондон отказались снять санкции из России в обмен на экспорт зерна из Украины.