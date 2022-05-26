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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Новый этап российского наступления и усиление северных границ Украины: происходящее на 92-й день войны

Новый этап российского наступления и усиление северных границ Украины: происходящее на 92-й день войны

Война в Украине длится уже 92-е сутки.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о новом этапе наступления со стороны РФ после того, как законодательные органы России приняли решение о повышении возрастного предела для подписания контракта, чтобы участвовать в войне против Украины.

В правоохранительных ведомствах Украины сообщили, что усиливают северные границы государства после обстрелов со стороны РФ и попыток проникнуть вражеских ДРГ.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал желающих торговать украинскими землями в обмен на мир, в частности, заявления, прозвучавшие во время экономического форума в Давосе.

Вашингтон и Лондон отказались снять санкции из России в обмен на экспорт зерна из Украины.

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01:03 - 26 мая

Ведущие мировые бизнесмены посетят Киев для разработки проектов восстановления Украины и последующих инвестиций.

Об этом на своей страничке в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Благодарен профессору Клаусу Швабу за прекрасный Всемирный экономический форум в 2022 году (ВЭФ-2022), на котором Украина была в центре внимания, и за принципиальное решение исключить Россию. Мы договорились, что ВЭФ организует поездку ведущих предпринимателей и лиц, принимающих решения, в Киев для изучения проектов восстановления и инвестиционных возможностей, — написал он.

Источник: Dmytro Kuleba

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