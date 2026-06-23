Силы специальных операций Украины заявили об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 23 июня в соцсети Threads.

Как уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в Крыму

– Извините, но у нас здесь официально-срочное: железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует, – говорится в сообщении.

ССО отмечают, что “первый пошел”, очевидно намекая, что это не последний подобный удар спецназовцев.

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Там также предложили показать кадры разрушения железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму.

Эту информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

– Железнодорожный мост через Северо-Крымский канал уничтожен. Спасибо воинам ССО и всем воинам СОУ, – заявил он.

Позже пресс-служба ССО опубликовала видео, на котором показали, как подразделения Middle Strike Cил специальных операций во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал во временно оккупированном Крыму вблизи села Раздольное.

– Это была стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов. Объект был частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств в двух ключевых направлениях: с территории РФ через Крым – для обеспечения группировки войск на Южном направлении, а также внутри полуострова – для поддержки функционирования крымской военной инфраструктуры, – говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, дроны ССО в ночь на 22 июня разрушили железнодорожное полотно и устроили обвал одного из прогонов.

Подпольщики Движения сопротивления ССО сообщили о прибытии специальной ремонтной железнодорожной техники к объекту.

– Была начата вторая фаза миссии. В ночь на 23 июня дроны ССО поразили как ремонтную технику, так и повторно остатки моста. Силы специальных операций продолжают разрушать военную логистику врага, снижая его наступательный и оборонительный потенциал, – подытожили в ССО.

Андрющенко добавил, что после поражения россияне, как и ожидалось, подняли лимит на провоз жидкости/топлива через мост до 200 литров.

– Это вдвое увеличивает риск или вероятность его поражения. Однако это уже первое отчаяние и начало принятия, – высказал мнение он.

Отметим, что Силы беспилотных систем в ночь на 23 июня поразили 60 российских объектов на временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму.

Среди целей были нефтерезервуары на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ и электроподстанции Западно-Крымская в населенном пункте Карьерное.

До этого, 18 и 19 июня, Силы обороны Украины наносили удары по железнодорожным мостам в районах Раздольного (через Северо-Крымский канал) и Владиславовки в оккупированном Крыму.

На полуострове объявили о прекращении движения всех пассажирских поездов – конечной и начальной точкой сообщения с Россией остается Керчь.

Из-за перекрытия Крымского моста поезда в Москву и Санкт-Петербург задерживаются на 4,5 часа, в другие города РФ – от 1,5 до 2 часов.

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