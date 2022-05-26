Бои сегодня достигли максимальной интенсивности – Маляр
Ситуация сейчас сложная вдоль всей линии столкновения и имеет признаки дальнейшего обострения, сообщила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
— На сегодняшний день агрессор оказывает интенсивное огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе, применяет тактические ракетные комплексы, с авиаей и артиллерией, — рассказала она.
По ее словам, противник задействовал все силы и средства для захвата наших территорий и окружения наших войск.
– Бои на сегодняшний день достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ожидает очень сложный и длительный этап борьбы, – подчеркнула Маляр.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 25 мая украинские военные уничтожили еще около полутора сотен российских захватчиков. Общие потери РФ с начала полномасштабной войны составили 29,6 тыс. военных.
Потери в военной технике также колоссальны. Только танков 1 315 единиц, а боевых бронированных машин – 3 235.
Наши военные уничтожили 206 самолетов врага и 170 вертолетов.