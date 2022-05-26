Бои сегодня достигли максимальной интенсивности – Маляр

Май, 26 в 15:00

Ситуация сейчас сложная вдоль всей линии столкновения и имеет признаки дальнейшего обострения, сообщила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— На сегодняшний день агрессор оказывает интенсивное огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе, применяет тактические ракетные комплексы, с авиаей и артиллерией, — рассказала она.

По ее словам, противник задействовал все силы и средства для захвата наших территорий и окружения наших войск.

– Бои на сегодняшний день достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ожидает очень сложный и длительный этап борьбы, – подчеркнула Маляр.

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По данным Генштаба ВСУ, за сутки 25 мая украинские военные уничтожили еще около полутора сотен российских захватчиков. Общие потери РФ с начала полномасштабной войны составили 29,6 тыс. военных.

Потери в военной технике также колоссальны. Только танков 1 315 единиц, а боевых бронированных машин – 3 235.

Наши военные уничтожили 206 самолетов врага и 170 вертолетов.