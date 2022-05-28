Май, 28 в 9:14

Ночью 28 мая в течение четырех часов российские военные обстреливали территорию Сумской области из минометов, артиллерии и наносили ракетные удары.

Так, ракетный удар разрушил сельхозпредприятие в Путивльской общине.

Около шести прилетов областные власти насчитали в Знобь-Новгородской общине. Минометный огонь по территории враг открывал из минометов.

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Эсманская община ночью пострадала от артобстрела россиян.

– Зафиксировано около 30 прилетов по окрестностям Бачевска. К счастью, обошлось без человеческих жертв, – сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий