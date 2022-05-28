РФ ночью четыре часа подряд обстреливала общины Сумской области
Ночью 28 мая в течение четырех часов российские военные обстреливали территорию Сумской области из минометов, артиллерии и наносили ракетные удары.
Так, ракетный удар разрушил сельхозпредприятие в Путивльской общине.
Около шести прилетов областные власти насчитали в Знобь-Новгородской общине. Минометный огонь по территории враг открывал из минометов.
Эсманская община ночью пострадала от артобстрела россиян.
– Зафиксировано около 30 прилетов по окрестностям Бачевска. К счастью, обошлось без человеческих жертв, – сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.
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Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий