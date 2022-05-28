РФ уночі чотири години поспіль обстрілювала громади Сумської області
Уночі 28 травня упродовж чотирьох годин російські військові обстрілювали територію Сумської області із мінометів, артилерії та завдавали ракетних ударів.
Так, ракетний удар зруйнував сільгосппідприємство в Путивльській громаді.
Близько шести прильотів обласна влада нарахувала в Зноб-Новгородській громаді. Мінометний вогонь по території ворог відкривали із мінометів.
Есманська громада упродовж ночі потерпала від артобстрілу росіян.
– Зафіксовано близько 30 прильотів по околицях Бачівська. На щастя, минулося без людських жертв, – повідомляє очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
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Джерело: Дмитро Живицький
Фото: Дмитро Живицький