РФ уночі чотири години поспіль обстрілювала громади Сумської області

Травень, 28 в 9:14

Уночі 28 травня упродовж чотирьох годин російські військові обстрілювали територію Сумської області із мінометів, артилерії та завдавали ракетних ударів.

Так, ракетний удар зруйнував сільгосппідприємство в Путивльській громаді.

Близько шести прильотів обласна влада нарахувала в Зноб-Новгородській громаді. Мінометний вогонь по території ворог відкривали із мінометів.

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Есманська громада упродовж ночі потерпала від артобстрілу росіян.

– Зафіксовано близько 30 прильотів по околицях Бачівська. На щастя, минулося без людських жертв, – повідомляє очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький