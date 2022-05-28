Травень, 28 в 18:48

Російська авіація обстріляла ракетами прикордонні райони Сумської області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

– Ворожий літак обстріляв ракетами прикордоння Сумщини. Сьогодні після 16-ої години ворожий літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумського району. Ракети влучали поза межами населених пунктів, – повідомили прикордонники.

Крім цього, сьогодні після 12 години ворог випустив п’ять мінометних мін з боку російського населеного пункту Троєбортне (Брянська область) по прикордонній території Шосткинського району.

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Про жертв чи постраждалих внаслідок обстрілу наразі не повідомляється.

Нагадаємо, вчора очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що з російських територій було здійснено 11 ворожих обстрілів Сумщини. Попередньо, вогонь вели з міномета калібру 120 мм, повідомили військові.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Повітряні сили ЗСУ