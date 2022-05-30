Травень, 30 в 10:12

На Донеччині російські контрактники ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, щоб приборкати бунт і змусити тих військових продовжувати воювати.

Про це йдеться у черговому перехопленні СБУ.

Проте солдати відмовилися виконувати наказ, тому російський генерал просто втік з передової.

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– У нас батарея практично вся у відмову пішла. Він почав стволом махати, стріляти: Я, каже, вас завалю, якщо ви не поїдете туди!… І все. Тут хлопчина: Іди, каже, вали! Він чеку гранати висмикнув, каже: Ну давай, застрель, каже, мене! Разом підірвемося тут. Все. Там і спецпризначенці на нас теж автоматами тикати почали, ми на них автоматами. Коротше, мало не перестрілялися всі. Він у свій “бобик” сів, поїхав, – розповідає окупант дружині.

Загарбник жаліється, що від їхньої бригади, а це понад 600 осіб, залишилось 215, а решта – загинули чи поранені.

– Наша бригада вже нічого не може взяти, тому що вже майже нікого не залишилось… У нас залишилося дві одиниці зброї із 12. З 12 машин, ті, які ще можуть їхати, три залишилося, – скаржиться окупант.

Раніше СБУ опублікувала ще одне перехоплення розмов окупантів, де російські військові говорили, що чекають закінчення тримісячного терміну, щоб виїхати з України.

Головне управління розвідки Міноборони України також опублікувало перехоплення розмови одного з окупантів зі своєю матір’ю, де військовий говорив, що мріє якнайшвидше звільнитися з лав військ РФ та мріє вибратися з території України.