За добу знищили ще 200 окупантів та 11 танків: втрати РФ в Україні
Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 30 350 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 200 загарбників.
За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія також втратила вже майже 1 350 танків, 207 літаків та понад 170 гелікоптерів.
Бойові втрати РФ в Україні:
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- танки ‒ 1 349 (+11);
- бойові броньовані машини ‒ 3 282 (+12);
- артилерійські системи – 643 (+12);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 205 (+2);
- засоби ППО – 93;
- літаки – 207;
- гелікоптери – 174;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 507 (+3);
- крилаті ракети – 116 (+2);
- кораблі /катери – 13;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 258 (+18);
- спеціальна техніка – 48.
Найбільші втрати ворога минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Генштаб, російські війська не припиняють вести наступальні дії у Східній операційній зоні.
Зокрема, на Донецькому напрямку окупанти хочуть оточити наші війська у районах Лисичанська, Сєверодонецька та блокувати основні логістичні шляхи.
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.
Фото: Генштаб ЗСУ