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Факти / Україна

За добу знищили ще 200 окупантів та 11 танків: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
За добу знищили ще 200 окупантів та 11 танків: втрати РФ в Україні

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 30 350 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 200 загарбників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія також втратила вже майже 1 350 танків, 207 літаків  та понад 170 гелікоптерів.

Бойові втрати РФ в Україні:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 349 (+11);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 282 (+12);
  • артилерійські системи – 643 (+12);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 205 (+2);
  • засоби ППО – 93;
  • літаки – 207;
  • гелікоптери – 174;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 507 (+3);
  • крилаті ракети – 116 (+2);
  • кораблі /катери – 13;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 258 (+18);
  • спеціальна техніка – 48.

Найбільші втрати ворога минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Генштаб, російські війська не припиняють вести наступальні дії у Східній операційній зоні.

Зокрема, на Донецькому напрямку окупанти хочуть оточити наші війська у районах Лисичанська, Сєверодонецька та блокувати основні логістичні шляхи.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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