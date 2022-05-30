Травень, 30 в 9:34

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 30 350 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 200 загарбників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія також втратила вже майже 1 350 танків, 207 літаків та понад 170 гелікоптерів.

Бойові втрати РФ в Україні:

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танки ‒ 1 349 (+11);

бойові броньовані машини ‒ 3 282 (+12);

артилерійські системи – 643 (+12);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 205 (+2);

засоби ППО – 93;

літаки – 207;

гелікоптери – 174;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 507 (+3);

крилаті ракети – 116 (+2);

кораблі /катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 258 (+18);

спеціальна техніка – 48.

Найбільші втрати ворога минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Генштаб, російські війська не припиняють вести наступальні дії у Східній операційній зоні.

Зокрема, на Донецькому напрямку окупанти хочуть оточити наші війська у районах Лисичанська, Сєверодонецька та блокувати основні логістичні шляхи.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ