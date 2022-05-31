Май, 31 в 11:58

Нардепы собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

Об этом 31 мая сообщила пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук.

О том, что депутатам поступило предложение собрать подписи о выражении недоверия омбудсмену, 30 мая сообщила сама Людмила Денисова.

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По ее информации, решение об увольнении якобы было принято после совещания у президента.

После рассмотрения кадрового вопроса в парламентском комитете 31 мая за него должны проголосовать депутаты на заседании ВР.

Людмила Денисова считает такое решение незаконным.

Заметим, что ранее медиапространство возмущала риторика подачи Уполномоченной ВР по правам человека информации о половых преступлениях российских военных в Украине.