Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Нардепы собрали подписи против омбудсмена Денисовой – Слуга народа

Татьяна Забожко, редактор ленты
Людмила Денісова

Нардепы собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

Об этом 31 мая сообщила пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук.

О том, что депутатам поступило предложение собрать подписи о выражении недоверия омбудсмену, 30 мая сообщила сама Людмила Денисова.

Сейчас смотрят

По ее информации, решение об увольнении якобы было принято после совещания у президента.

После рассмотрения кадрового вопроса в парламентском комитете 31 мая за него должны проголосовать депутаты на заседании ВР.

Людмила Денисова считает такое решение незаконным.

Заметим, что ранее медиапространство возмущала риторика подачи Уполномоченной ВР по правам человека информации о половых преступлениях российских военных в Украине.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка