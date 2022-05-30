Верховная Рада намерена объявить недоверие омбудсмену Денисовой

Май, 30 в 20:30

Верховная Рада во время заседания 31 мая намерена объявить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой. Об этом заявила она сама во время пресс-конференции в понедельник, 30 мая.

— Мне стало известно, что… завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченной Верховной Рады по правам человека, — сказала Денисова.

По ее информации, решение об увольнении якобы было принято после совещания у президента, а нардепам поступило предложение подписать письмо о выражении недоверия омбудсмену. После этого вопрос об увольнении должен быть рассмотрен парламентским комитетом, а затем уже на заседании ВР.

Сама Денисова заявила, что расценивает такое решение как вмешательство в деятельность Офиса омбудсмена, и считает подобные действия незаконными. Глава правления ОО ZMINA. Центр прав человека Татьяна Печончик отмечает, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

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В СМИ сообщают, что по процедуре, должна быть создана следственная комиссия, которая оценит результаты работы Денисовой. После этих выводов будет принято решение — уволить или оставить в должности.

В Telegram-канале PavlovskyNews пишут, что Офис президента рассматривает несколько кандидатур на должность омбудсмена. Основным кандидатом называют депутата Юлию Гришину. Также упоминают имена адвоката Александра Качура и юриста Тараса Тарасенко.

Ранее украинские медийщики выразили обеспокоенность и возмущение риторикой подачи информации Денисовой о половых преступлениях, совершенных рашистами против украинцев. Журналисты также направили омбудсмену просьбу скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения чувствительной информации.

Источник: Украинская правда, PavlovskyNews,

Фото: Людмила Денисова