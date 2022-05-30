Верховная Рада намерена объявить недоверие омбудсмену Денисовой
Верховная Рада во время заседания 31 мая намерена объявить недоверие уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой. Об этом заявила она сама во время пресс-конференции в понедельник, 30 мая.
— Мне стало известно, что… завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченной Верховной Рады по правам человека, — сказала Денисова.
По ее информации, решение об увольнении якобы было принято после совещания у президента, а нардепам поступило предложение подписать письмо о выражении недоверия омбудсмену. После этого вопрос об увольнении должен быть рассмотрен парламентским комитетом, а затем уже на заседании ВР.
Сама Денисова заявила, что расценивает такое решение как вмешательство в деятельность Офиса омбудсмена, и считает подобные действия незаконными. Глава правления ОО ZMINA. Центр прав человека Татьяна Печончик отмечает, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.
В СМИ сообщают, что по процедуре, должна быть создана следственная комиссия, которая оценит результаты работы Денисовой. После этих выводов будет принято решение — уволить или оставить в должности.
В Telegram-канале PavlovskyNews пишут, что Офис президента рассматривает несколько кандидатур на должность омбудсмена. Основным кандидатом называют депутата Юлию Гришину. Также упоминают имена адвоката Александра Качура и юриста Тараса Тарасенко.
Ранее украинские медийщики выразили обеспокоенность и возмущение риторикой подачи информации Денисовой о половых преступлениях, совершенных рашистами против украинцев. Журналисты также направили омбудсмену просьбу скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения чувствительной информации.
Источник: Украинская правда, PavlovskyNews,
Фото: Людмила Денисова