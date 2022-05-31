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Факти / Україна

Нардепи зібрали підписи проти омбудсмена Денісової – Слуга народу

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Людмила Денісова

Нардепи зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій.

Про це 31 травня повідомила речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук.

Про те, що депутатам надійшла пропозиція зібрати підписи про висловлення недовіри омбудсмену, 30 травня повідомила сама Людмила Денісова.

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За її інформацією, рішення про звільнення нібито ухвалили після наради в президента.

Після розгляду кадрового питання в парламентському комітеті 31 травня за нього мають проголосувати депутати під час засідання ВР.

Людмила Денісова вважає рішення незаконним.

Зауважимо, що раніше медіапростір збурювала риторика подачі Уповноваженою ВР із прав людини інформації про статеві злочини російських військових в Україні.

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